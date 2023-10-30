ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري سوري قوله ، إن القصف أدى لوقوع بعض الخسائر المادية، دون مزيد من التفاصيل .

من جانبه، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن ، في تصريح لقناة "العربية الحدث" ، إن 4 أشخاص قتلوا إثر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية سورية في محافظة درعا.. مشيرا إلى أن المواقع العسكرية التي تم قصفها تابعة للواء 112 في ريف درعا الغربي".. لافتا إلى أنه لم يتم التأكد من هوية القتلى إذا ما كانوا ضمن الجيش السوري أو من الفصائل.