زراعة الشرقية: حصاد 43 فدانا بمحصول القطن ضمن الجنية الأولى بنسبة تفتح 75%

قال المهندس" حسين أحمد طلعت" وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إنه تم حصاد إجمالى المساحة المنزرعة بمحصول القطن هذا العام والتى تقدر ب 43 ألف فدان، ضمن الجنية الأولى بنسبة تفتح 75%.

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن تم حصاد الجنية الثانية لذات المساحة بنسبة 50%، موضحا أن محافظة الشرقية هذا العام بزراعة 43 ألفا و500 فدان، بتقاوى منتقاة من صنف جيزة ٩٤ الذى يتميز بالنمو الثمرى عن الخضرى وغزارة ثماره وملائمته للظروف الجوية ومقاومته للأمراض بالإضافة إلى نضجه مبكرا عن الأصناف الأخرى. هذا علاوة على تحقيقه إنتاجية مرتفعة.

وأكد أن محصول القطن هذا العام مبشر بالخير لارتفاع سعر القنطار مما يعود بالربح الوفير على أهالينا المزارعين، حيث أن قنطار القطن، هذا العام سجل سعر تاريخى 15700 جنيه فى فعاليات أول مزاد علنى للتداول على محصول القطن، وذلك يعد أعلى سعر سجله القنطار خلال المزاد، منوها أنه تم إقامة المزاد لمحافظات وجه بحرى بإدارة التعاون الزراعى بمحافظة الدقهلية، تم فتح المزاد بسعر 5500 جنيه للقنطار، للتداول على 3857 كيس بإجمالى 4890 قنطارh وذلك بحضور أعضاء لجنة متابعة تنفيذ منظومة تداول القطن، بمشاركة 10 شركات من العاملين فى مجال تجارة الأقطان.