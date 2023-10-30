رفع 280 طن قمامة بقرى الحامول وبلطيم فى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدينة الحامول حملات النظافة ورفع المخلفات و إزالة التعديات وصيانة المعدات بالمدينة، و كنس الشوارع، ومنطقة مجمع المواقف، وشوارع عمرو الخطاب وابو بكر الصديق، والعاشر من رمضان، ومنطقة تريان والخلافي حيث شارك في الأعمال عدد 2 لودر ، 2 عربه 5 طن قلاب ، 1 جرار زراعي بمقطورة ، 2 جرار زراعي بجهاز رفع حاويات قمامة ، 1 مكبس، ونقل القمامة، من المقلب الوسيط إلى المقلب العمومي ، بالإضافة إلى متابعة أعمال النظافة اليومية بالقري بمعدات جهاز النظافة.

وقال عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، إنه جرى ترفع قمامة بالمدينة 90 طن ، وبالقري 80 طن يومي وذلك برئاسة ، ايسر عبد الرحيم نائب رئيس المدينة ، بالاضافة لمتابعة مسح وتمهيد طبان طريق الحامول الكفر الشرقي، وتوسعة طبان الطريق وإزالة البوص والحشائش ورفع ناتج التطهير، وقام قسم الاشغالات برفع الباعة الجائلين المفترشين الشوارع الرئيسية والفرعية وبالامكان الحيوية وبنطاق المدارس والمصالح الحكومية، والتحفظ علي المضبوطات وتحرير محاضر للمخالفين.

وأكد عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أنه تم رفع 120 طن قمامة خلال حملات النظافة ورفع المخلفات وإزالة التعديات والإشغالات بمناطق المدينة، ومن بينها شوارع، التحرير وبورسعيد وجمال عبدالناصر، ومناطق المساكن الشرقية والغربية ووسط البلد، والأرض الخضراء، والدائرى البحرى، ومنطقة الهضبة ، ومنطقة المقابر، ومحيط المدارس ،ومنطقة مستشفى بلطيم النموذجي، ودور العبادة، والمصالح الحكومية، والخدمية، وكذا كورنيش والطريق رافد الدولي مدينة بلطيم، وري وقص وتقليم الأشجار، بمشاركة 34 عامل ومشرف، و3 لوادر، 4 سيارات قلاب، وسيارة المكبس ،الجرارات، وسيارة ( نقل ثقيل) لنقل القمامة والمخلفات الحاويات، من المقلب الوسيط إلى المقلب العمومي، وذلك تحت إشراف اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم.