حملات نظافة وأعمال تجميل وإنارة بمركز بيلا فى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، في حملات النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وإزالة الإشغالات وتحسين الخدمات والمرافق، بالمدينة والقري، بإشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا.

ووجه محافظ كفر الشيخ، جميع رؤساء الوحدات المحلية علي مستوي المحافظة، بضرورة تنظيم حملات النظافة، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الإنارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، حفاظا علي المظهر الجمالي للشوارع بكل مراكز ومدن وقري المحافظة.

وتابع رئيس مركز ومدينة بيلا، إزالة المتولد اليومى من القمامة والمخلفات والتراكمات أولًا بأول، بجميع شوارع المدينة، وتهذيب وتجميل الأشجار بالشوارع والأحياء، بمدينة بيلا، وذلك تحت إشراف علي أمين، نائب رئيس المركز والمدينة لشئون النظافة والتجميل.

وشنت الوحدة المحلية لقرية حاذق، حملات نظافة لرفع تراكمات القمامة بشوارع القري، حيث قامت الحملة برفع تراكمات ومخلفات القمامة، واستهدفت الحملة أيضًا صيانة أعمدة الإنارة بشوارع القرية والتوابع.

كما نفذت الوحدة المحلية لقرية إبشان، حملة نظافة لعدة شوارع بالقرية، أسفرت عن رفع كل المخلفات والقمامة بواسطة عمال النظافة بالوحدة، بالإضافة إلي أعمال صيانة كشافات الإنارة العامة بالقرية.

وفي قرية الحوة، قامت الوحدة المحلية بحملة نظافة وتجميل بالشوارع، ورفع التراكمات والتجمعات من المداخل والشوارع، وتسوية وتمهيد عدد من الطرق بنطاق القرية، حفاظا علي المظهر الحضاري المناسب.



استمرار حملات النظافة