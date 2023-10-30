جامعة المنوفية تعلن نتيجة مسابقة دورى المعلومات العلمية بنظام الفردى

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنوفية، نتائج مسابقة دوري المعلومات العلمية بنظام الفردي ونتائج الدراتس في الدوري الرياضي، تحت رعاية الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس الجامعة.

وحصلت كلية الطب على المركز الأول في مسابقة دوري المعلومات العلمية بنظام الفردي خلال المنافسات التي تمت تحت إشراف عام محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وميرفت عرفة مديرة إدارة النشاط العلمي بمشاركة 15 كلية وهى "التربية النوعية -الذكاء الاصطناعي - الآداب - التمريض- تكنولوجيا العلوم الصحية - الزراعة - الطب البشري - الإعلام - التربية - الحاسبات والمعلومات - التجارة - الحقوق - الصيدلة - الهندسة - المعهد الفني للتمريض".

وأسفر التحكيم عن حصول كلية الطب البشرى على المركز الأول، كما حصلت كلية الزراعة على المركز الثاني، وكلية الحاسبات والمعلومات بالمركز الثالث على مستوى الكليات المشاركة.

كما تم إعلان نتائج الدوري الرياضي لكليات جامعة المنوفية في لعبة الدارتس حيث إفتتحت منافسات مهرجان الدوري الرياضي بين فرق كليات الجامعة وبمشاركة الجامعة الأهلية بأولى بطولات الدوري بلعبة الدارتس للطلبة.

وعقدت منافسات الدوري، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة وإشراف الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب والكابتن ياسر جمال مدير إدارة النشاط الرياضي والكابتن معتز صادق مسئول النشاط الرياضي والكابتن إيهاب صادق مسئول الدوري .

وأسفرت النتائج عن فوز الطالب عمرو مسعود عبدالنبي من المدن الجامعية بالمركز الأول، وفي المركز الثاني الطالب عمر رفعت محمود مجد من كلية الإقتصاد المنزلى، وحصل على المركز الثالث الطالب اسلام أحمد عبد الرحيم عطا من الجامعة الأهلية.