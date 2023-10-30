تعرف على أفضل 7 أماكن فى مصر لإنشاء محطات طاقة شمسية ورياح لتوليد الكهرباء

كتبت رحمة رمضان

يرصد "اليوم السابع" لقرائه أهم 7 مناطق على مستوى الجمهورية تتميز بأعلى معدلات السطوع الشمسي وأعلى سرعة رياح تصلح لإنشاء محطات طاقة شمسية ورياح لتوليد الكهرباء بأعلى كفاءة على مدار العام دون التأثر بالتغيرات المناخية، وهى كالتالى:

أولا- المساحات التى تصلح لإنشاء محطات رياح لتوليد الكهرباء:

1- منطقة خليج السويس على مساحة 1220 كيلو مترا مربعا بإجمالى قدرات تبلغ 3550 ميجا وات.

2- منطقة شرق النيل على مساحة 841 كيلو مترا مربعا بإجمالى قدرات تبلغ 5800 ميجا وات.

3- منطقة غرب النيل على مساحة 3636 كيلو مترا مربعا بإجمالى قدرات تبلغ 23 ألفا و350 ميجا وات.

ثانيا- المساحات التى تصلح لإنشاء محطات شمسية لتوليد الكهرباء فى مصر:

4- منطقة شرق النيل على مساحة 12 ألفا و90 كيلو مترا مربعا بإجمالى قدرات تبلغ 24 ألفا و900 ميجا وات.

5- منطقة غرب النيل على مساحة 606 كيلو مترات مربعة بإجمالى قدرات تبلغ 17 ألفا و400 ميجا وات.

6- منطقة بنبان بمحافظة أسوان على مساحة 37 كيلو مترا مربعا بإجمالى قدرات تبلغ 1800 ميجا وات.

7- منطقة كوم أمبو على مساحة 7 كيلو مترات مربعة بإجمالى قدرات تبلغ 260 ميجا وات.