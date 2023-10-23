العاصفة "برنارد" تضرب 18 مقاطعة إسبانية.. فيديو وصور

وكالات

قالت وسائل إعلام إسبانية، إن العاصفة "برنارد" ستستمر في التأثير على البر الرئيسي الإسباني اليوم الإثنين، وستعرض 18 مقاطعة في تسع مناطق للخطر، نتيجة للرياح والأمطار والأمواج الهائجة، وفقًا وكالة الأرصاد الجوية (إيميت).

ومن المتوقع أن تعبر جبهة جديدة خلال النهار البر الرئيسي من الغرب إلى الشرق، تاركة عدة نقاط مع هطول أمطار غزيرة أثناء مرورها عبر إسبانيا.

وستؤثر الأمطار بشكل خاص على ويسكا وسرقسطة وأفيلا وسوريا وغوادالاخارا وتوليدو وليريدا ومدريد، والتي ستكون معرضة للخطر من تراكم يصل إلى 20 ملم في الساعة.

وستضع الرياح القوية أيضًا ويسكا وتيرويل وسرقسطة ومايوركا وأفيلا وبورجوس وسيغوفيا وسوريا والباسيتي وسيوداد ريال وكوينكا وجوادالاخارا وتوليدو ومدريد ونافارا ولاريوخا على التحذير الأصفر.

وفي الوقت نفسه، ستكون ليريدا معرضة لخطر كبير (كهرماني) من هذه الظاهرة بسبب هبوب رياح تقترب سرعتها من 100 كم/ساعة.

وسوف تتسبب البحار الهائجة في تفعيل الإنذار الأصفر في مايوركا وكاديز