اليوم السابع
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تطوير ورفع كفاءة 8 مبانٍ بجامعة العريش فى سيناء بتكلفة 1.7 مليار جنيه

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 11:45 ص
تطوير ورفع كفاءة 8 مبانٍ بجامعة العريش فى سيناء بتكلفة 1.7 مليار جنيه جامعة العريش
كتب ـ محمد صبحى

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نفذت الدولة المصرية عددا من المشروعات القومية المتعلقة بتطوير ورفع كفاءة جامعة العريس بسيناء، ضمن خطة القيادة السياسية ووزارة التعليم العالى بشأن تحقيق التنمية الشاملة فى سيناء، وجاء من ضمن المشروعات الكبرى التي تم تنفيذها فى جامعة العريش تنفيذ مشروعات لتطوير ورفع كفاءة الجامعة، بتكلفة 1.7 مليار جنيه، حيث انتهت الجامعة من إنشاء مبانى كليات (الآداب، التجارة، التربية، الاقتصاد المنزلى، التربية الرياضية، الطب البيطرى، الطب البشرى، الاستزراع المائى والمصايد البحرية) ومبنى إدارة الجامعة، ومبنى إدارة المدن الجامعية، والعيادات الطبية، و3 عمارات استراحة لأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى إنشاء مبنى لإسكان الطلاب، وآخر للطالبات، ومبنى المعامل، ومدرجات بسعة 650 طالبًا، وأخرى بسعة 250 طالبًا، وصالة للألعاب الرياضية.
 
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، وتنفيذ تلك المشروعات فقط، بل تم وضع خطة متكاملة بشأن ٍ تطوير ورفع كفاءة كلية الحاسبات والمعلومات، وتعلية مبنى الصناعات بكلية العلوم الزراعية البيئية، وكلية التربية، فضلًا عن إعداد مُخطط كامل لإنشاء الطرق وتطوير البنية التحتية، وإنشاء محطة لتحلية المياه، وتحديث منظومتى الأمن ووسائل النقل بالجامعة، وتجهيز مبانيها بالأدوات والمُعدات المطلوبة.
 
 






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