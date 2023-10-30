ترامب: "أنا الرئيس الأمريكى الوحيد منذ 72 عاما الذى لم يشن حروبا"

كتبت ريم عبد الحميد

قال الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب إنه الوحيد بين رؤساء أمريكا الذى لم يبدأ حربا منذ 72 عاما.

وفى كلمة ألقاها ترامب خلال فعالية بولاية أيوا، قال: تتذكرون هيلارى كلينتون، لقد قالت إنه، أى ترامب، سيسبب حربا، وأنا قلت: لا الطريقة التى أتحدث بها، وأننى سأوقف الحروب، وكنت الرئيس الوحيد منذ 72 عاما الذى لم يبدأ حربا.

وتابع قائلا: لا ، لم نبدأ حروبا بل أنهينا الحروب، لقد قضينا على داعش، وخرجنا من سوريا وخرجنا من العراق.

وفى وقت سابق هذا الشهر، دافع الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب عن سجله فى الحكم لمدة أربع سنوات دون أندلاع حروب جديدة، منتقدا خلفه الرئيس جو بايدن وسياسته الخارجية فى الوقت الذى بدأت فيه إسرائيل حربا على قطاع غزة فى أعقاب عملية طوفان الأقصى.

وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، فإن ترامب وجمهوريين آخرين حاولوا إلقاء اللوم على إدارة بايدن، فى الأحداث الأخيرة. وقال ترامب أمام حشد من أنصاره فى فلوريدا أنه فى ظل وجود بايدن فى الحكم، يكون هناك فوضى وإراقة للدماء وحرب وإرهاب وموت. انظروا إلى ما حدث اليوم.

من جانبها، قالت حملة بايدن إن ترامب يروج لمعلومات مضللة خطيرة بشأن الأزمة فى إسرائيل. وقال متحدث باسم حملة بايدن كيفين مونوز إنه فى حين يواصل ترامب الكذب بشأن سجله، فإن الرئيس بايدن أكثر تركيزا على تقديم الدعم السريع لإسرائيل والقيادة على الساحة العالمية.