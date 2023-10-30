تداول 10 آلاف طن و530 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء - فايزة مرسال

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 530 شاحنة و80 سيارة، وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 315 شاحنة و73 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 215 شاحنة و7 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية بينما شهد الميناء بالأمس مغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 3450 طن بضائع و260 شاحنة من خلال رحلات مكوكية "وصول وسفر" لأربع سفن وهى آيلة، كوين نفرتيتى، بريدج واور، كما يشهد ميناء ميناء بورتوفيق اليوم مغادرة السفينة ALNAWA EXPRESS متجهة إلى جدة.

وسجلت موانى الهيئة وصول وسفر 1070 راكب بموانيها، حيث أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر اعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً بعد تحسن الاحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الانشطة البحرية والحركة الملاحية.

ويقوم مديرى الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.