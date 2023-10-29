تداول 48 ألف طن و618 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 48000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 618 شاحنة و766 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع ، 289 شاحنة و750 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 42500 طن بضائع ، 329 شاحنة و16 سيارة.

ويشهد ميناء سفاجا استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة GLEN PARK وعلي متنها 36000 طن فوسفات تصدير الي الصين والسفينتين دليلة والحرية.

وشهد ميناء نويبع تداول 3712 طن بضائع و325 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لأربع سفن وهى آيلة، كوين نفرتيتى، بريدج واور، واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة ALNAWA EXPRESS وعلى متنها 717 سيارة بوزن 1434 طن قادمة من جدة .

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1017 راكب بموانيها.