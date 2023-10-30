تحقيقات × 24 ساعة.. إحالة نصابين للمحاكمة وتجديد حبس المتهمين بالتشاجر في عين شمس

كتب إيهاب المهندس

حققت النيابات الجزئية والكلية بالقاهرة والجيزة في العديد من الوقائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولعل أبرزها إحالة نصابين في الجيزة للمحاكمة، وتجديد حبس المتهمين بالتشاجر بالجيزة.

نصب

أحالت النيابة العامة بالجيزة، شخصين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم.

مشاجرة

أمرت النيابة العامة، بحبس 8 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة حيازة أسلحة بيضاء، بقصد التشاجر فى منطقة عين شمس.

سرقة

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس تشكيل عصابى تخصص في سرقة مهمات حكومية بمخزن خردة بالعجوزة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفيما قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة هاتف طالبين بالإكراه.

وفى ذات السياق قرر قاضى المعارضات بمحكمة حدائق القبة، تجديد حبس المتهمين بقتل صديقهما بسبب سرقته محتويات شقة أحدهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.