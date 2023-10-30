تحرير 133 محضرا لمخابز ومحلات ومخالفات للتصرف في الدقيق المدعم بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، حملات تموينية مكثفة نجحت في تحرير 133 محضرا ومخالفة لمخابز ومحلات متنوعة، ومخالفات أخرى لمخابز قامت بالتصرف فى 80 شيكارة دقيق بلدى مدعم بالسوق السوداء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

ومن جانبه صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر، إنه تم تنظيم حملة لتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق لمعرفة مدى التزام التجار وأصحاب المخابز البلدية بالقرارات والقوانين التموينية، حيث أسفرت الحملة عن تحرير مخالفتين لمخابز لقيامها بالتصرف فى عدد 80 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كيلو جرام من الحصة الخاصة، وتحرير 10 محاضر متنوعة شملت عدد 2 مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدد 7 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة مختلفة.

وفى نفس السياق تم تنظيم حملة نجحت فى تحرير 121 محضر متنوعة شملت عدد 2 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد 2 إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدد 112 محضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة مختلفة، وعدد 2 بيع بأزيد من السعر للسجائر، وعدد 1 بدون فواتير عدد 500 علبة سجائر، وعدد 2 إدارة منشأة بدون ترخيص.