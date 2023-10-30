انطلاق الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

نفذت وزارة الشباب والرياضة -الإدارة المركزية للتعليم المدني بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشباب و الرياضة ببني سويف -إدارة التعليم المدني "لقاء العاصمة" ضمن فاعليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر في الانتخابات الرئاسية.

وتحمل الحملة شعار "شارك .. الكلمة كلمتك"، حيث تنفذ اللقاءات علي مستوي الجمهورية بواقع 162 لقاء حواريا، بمشاركة أساتذة متخصصين في العلوم السياسية والقانون الدستوري، وذلك في إطار الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية 2024، ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل ، باعتبارها واجب وطني ومسؤلية تقتضيها واجبات المواطنة ، وأن الحملة تشمل جميع فئات الشباب في كل أنحاء الجمهورية وأن الأمانة تقتضي المشاركة في الإدلاء بالصوت أمام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق الدستورية ليشهد العالم على عظمة الشعب المصري ويكون نموذجاً يحتذى به أمام كل الدول.

وحسب بيان لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف يأتي اللقاء تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إيمان عبد الجابر وكيل الوزارة -رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني ، راندا البيطار-مدير عام الاداره العامه لبرلماني الشباب والطلائع وتوجيهات وحضور هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة بني سويف ، ناصر رمضان وكيل المديرية للشباب ، أحمد يحيي -مدير إدارة التعليم المدني ، علي حسن مسئول برلمان الشباب ، غاده شحاته ابراهيم مسئول التعليم المدني.

وأدار اللقاء محمود جابر عضو وحدة السياسات والمتحدث الرسمي لبرلماني الشباب والشيوخ بوزارة الشباب وحاضر اللقاء الاستاذ الدكتور عبد العليم مشرف استاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق وتضمن اللقاء عرض فيديو لإنجازات الدولة المصرية بمحافظة بني سويف وبحضور لفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة والأزهر الشريف ومركز الإعلام بالمحافظة وممثلي المرأة وسند شباب الصعيد ولفيف من شباب المحافظة وتنظيم كيان شباب يدير شباب YLYوحضور جميع مديرى الإدارات الفرعية وأعضاء برلمان الشباب والشيوخ ومراكز الشباب.