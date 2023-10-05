الشباب والرياضة ببنى سويف تنفذ مشروع تنمية مهارات أطفال التوحد

شمل المشروع تنفيذ ممارسة الرياضة بالاضافة الي جلسات التخاطب وتنمية المهارات من قبل مدربين متخصصين يبذلون قصارى جهدهم لمساعدة الحالات المترددة علي المركز مراكز الشباب خدمات مجتمعية ينفذ المشروع بمركزين الاول بمركز التنمية الشبابية والثاني بمركز شباب مدينة بني سويف النموذجي

من جانبه قال هشام الجبالى وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف، إن فعاليات المشروع تأتى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واهتمامه بذوى الاحتياجات الخاصة، والتركيز على مساندتهم، وتقديم جزء من تخفيف الحمل على الأهل.