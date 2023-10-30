اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 أكتوبر 2023 08:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الفصائل الفلسطينية: إسرائيل تزعم تحرير مجندة بهدف التشويش على فيديو المحتجزات

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 07:39 م
الفصائل الفلسطينية: إسرائيل تزعم تحرير مجندة بهدف التشويش على فيديو المحتجزات غزة
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الفصائل الفلسطينية، أن مزاعم تحرير مجندة من جيش الاحتلال هدفها التشويش على فيديو المحتجزات الذي أحدث صدمة كبيرة لدى المجتمع الإسرائيلي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضافت الفصائل الفلسطينية، أن هذه المزاعم محاولة للهروب من الضغط الذي يمثله ملف المحتجزين على نتنياهو وحكومته.

وفى وقت سابق قال يوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، إن إسرائيل ستصل لكل الرهائن لدى حماس وسنستعيدهم جميعا، متابعا :"سنعمل بكل السبل لحماية مواطنينا".

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي، خلال مؤتمر صحفى بثته قناة القاهرة الإخبارية :"سندمر البنى التحتية لحماس ونستعيد المخطوفين، والحرب في غزة لن تكون قصيرة أو سهلة".

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي، :"سنستمر في جهودنا المبذولة على كل الجبهات"، محذرا حزب الله من دفع "ثمن باهظ".

 







غزه

تل ابيب

الاحتلال

اسرائيل

فلسطين

اخر الاخبار

جرائم الاحتلال




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة