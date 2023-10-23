ضبط 16 منشأة مخالفة للأسعار فى حملات السياحة والمصايف بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبى

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، حملة رقابية وتفتيشية على 31 منشأة تجارية بحي المنتزه أول، وذلك للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين.

وقال الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن 6 منشآت ملتزمة بقائمة الأسعار المعتمدة من الإدارة دون أي مخالفات.

وأشار إلى إنذار منشأتين لتحقيقهما مخالفة قائمة أسعار منتهية وإخطارهما بضرورة الحضور للإدارة لتجديد القائمة كإجراء أولى وفى حالة عدم الالتزام يجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف عبد الرازق، أنه تم ضبط 16 منشأة غير ملتزمة بقائمة الأسعار، و5 منشآت تبيع بأسعار أزيد من القائمة المعتمدة من الإدارة العامة للسياحة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تتلقي شكاوى المواطنين واستفساراتهم على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك" وأرقام التليفونات، وحل أي مشكلة بشكل فوري.



حملات السياحة والمصايف بالإسكندرية



ضبط مخلفات في حملات السياحة والمصايف بالإسكندرية



