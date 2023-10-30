السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بترويج الحشيش فى التجمع

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم بترويج مخدر الحشيش في التجمع الأول، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، كما قضت المحكمة بحبس المتهم لمدة شهر وغرامة خمسين جنيه عما أسند إليه بإحراز أداة (قاطع) مما تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، عضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك، وحضور السيد الأستاذ أحمد شبكة وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم أنه في يوم 20 مايو 2023، أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

كما أسندت النيابة للمتهم تهمة إحرازه أداة (قاطع) مما تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.