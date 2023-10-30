الرئيس السيسى يهنئ نظيره التركى بذكرى العيد القومى

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببرقية تهنئة إلى نظيره التركى رجب طيب أردوغان بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.
الرئيس السيسى يهنئ نظيره التركى بذكرى العيد القومىالإثنين، 30 أكتوبر 2023 12:06 م
الرئيس السيسى
(أ ش أ)
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