اليوم السابع
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الإثنين، 30 أكتوبر 2023 12:58 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس السيسى يهنئ نظيره التركى بذكرى العيد القومى

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 12:06 م
الرئيس السيسى يهنئ نظيره التركى بذكرى العيد القومى الرئيس السيسى
(أ ش أ)

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببرقية تهنئة إلى نظيره التركى رجب طيب أردوغان بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.







الرئيس عبد الفتاح السيسى

تركيا

العيد القومى لتركيا

ذكرى العيد القومى لتركيا



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