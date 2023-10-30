البيئة تبحث التصميمات الإنشائية لـ"الملاذ الآمن للحياة البرية" بوادى الريان

تعكف الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية وإدارة الاستثمار البيئى والمناخى التابعين إلى وزارة البيئة، على بحث التصميمات الانشائية لمشروع "الملاذ الآمن للحياة البرية" بمحمية وادى الريان فى محافظة الفيوم، تفعيلا لبروتوكول التوأمة بين محمية المأوى بالأردن ومحمية وادى الريان فى الفيوم، لتوفير مكان للحفاظ على الحياة البرية وأنواع معينة من الحيوانات، كأول نموذج فريد للتعاون المصرى الأردنى فى مجال المحميات الطبيعية.

التصميمات الانشائية للمشروع سيتم تنفيذها على مساحة 2000 فدان، تتضمن غابات يتخللها مسارات محددة للمشى، وركوب الدراجات الهوائية، وجولات السفارى وجسور على الما، إضافة إلى إنشاء مراكز للأبحاث العلمية والعناية البيطرية، وأماكن مخصصة للطيور المهاجرة، وتنفيذ منطاد طائر يسمح للزوار برؤية المشروع كاملًا من أعلى، وكذا وادى الريان وبحيرة قارون.

و يعد مشروع الملاذ الامن للحيوانات البرية، من أهم المشروعات الاستثمارية المتكاملة خلال السنوات المقبلة ويتميز بموقعه التاريخى وقربه من العاصمة، ويحتوى على آثار لكائنات تعود إلى مايقرب من 40 مليون سنة، كما أنه يخلق نوع جديد من السياحة وهو السياحة البيئية، إضافة إلى أنه يعتبر نقطة جذب سياحية فى مصر عامة والفيوم بصفة خاصة، ويعكس هوية وادى الريان التاريخية.

ومشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادى الريان يسلط الضوء على الحرف المحلية للمحافظة ويعمل على توفير العديد من فرص العمل، كما يتضمن تصميم المشروع إقامة نزل بيئية تتناسب مع متطلبات الزوار وتعكس تجربة العيش فى الصحراء.