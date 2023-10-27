12 معلومة عن حديقة الحيوان المفتوحة بالفيوم بمشروع "ملاذ آمن للحياة البرية"

كتبت منال العيسوي

تستعد وزارة البيئة، لتنفيذ بروتوكول التوأمة بين محمية المأوى بالأردن ومحمية وادي الريان في الفيوم، لتوفير مكان للحفاظ على الحياة البرية وأنواع معينة من الحيوانات، كأول نموذج فريد للتعاون المصرى الأردني في مجال المحميات الطبيعية، وضمن آليات تنفيذ مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان، والمعروف إعلاميا باسم حديقة الحيوان المفتوحة.

خلال هذا التقرير نرصد أهم المعلومات عن المشروع ومستجداته

1 -مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان، سيتم تنفيذه على مساحة 2000 فدان.

2- ‏يعد مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان من أهم المشروعات الاستثمارية المتكاملة خلال السنوات المقبلة.

3- يتميز مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان بموقعه التاريخي وقربه من العاصمة.

4-يحتوى مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان على آثار لكائنات تعود إلى مايقرب من 40 مليون سنة.

5- يخلق مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان نوع جديد من السياحة وهو السياحة البيئية.

6- يعمل مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان على إضافة نقطة جذب سياحية فى مصر عامة والفيوم بصفة خاصة.

7- ‏يعكس مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان هوية وادى الريان التاريخية.

8-يسلط مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان على الحرف المحلية للمحافظة ويعمل على توفير العديد من فرص العمل.

9- ‏ يتضمن التصميم لمشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان غابات يتخللها مسارات محددة للمشى، وركوب الدراجات الهوائية، وجولات السفارى وجسور على الماء.

10-يشمل مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان إنشاء مراكز للأبحاث العلمية والعناية البيطرية، وأماكن مخصصة للطيور المهاجرة.

11-يتضمن مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان تنفيذ منطاد طائر يسمح للزوار برؤية المشروع كاملاً من أعلى، وكذا وادى الريان وبحيرة قارون.

12- يتضمن تصميم مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان، إقامة نزل بيئية تتناسب مع متطلبات الزوار وتعكس تجربة العيش فى الصحراء.

جدير بالذكر أن الأسبوع الماضى عقدت وزارة البيئة والتنمية المحلية ومحافظ الفيوم اجتماعا مع ممثلى شركة التصميمات الإنشائية للمشروع، لاستعراض التصميمات.