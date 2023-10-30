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الاحتلال الإسرائيلى يُحاصر مستشفى جنين وقسم طوارئ المرضى فى ابن سينا

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 02:13 ص
الاحتلال الإسرائيلى يُحاصر مستشفى جنين وقسم طوارئ المرضى فى ابن سينا قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية، اقتجمت وحاصرت الليلة، مستشفى ابن سينا ومستشفى جنين الحكومي.

وذكرت قناة "الأقصى"، أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت قسم الطوارئ في مستشفى ابن سينا في مدينة جنين الفلسطينية.

يذكر أن ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية، المجتمع الدولى التدخل وكسر صمته لحماية المستشفيات والطواقم الطبية فى قطاع غزة، التى طالها القصف والقتل والتدمير.

هذه وقد أكد أكدت المتحدثة باسم الصليب الأحمر الدولى، سهير زقوت، أن الأوضاع الإنسانية فى غزة صعبة للغاية فى ظل الوضع الكارثى الذى يعيشه القطاع، موضحة أن ما يقرب من 2 مليون فلسطينى على مدار ثلاثة أسابيع لم يسمعوا سوى أصوات الصواريخ وتدمير البنية التحتية.

وأكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الاحتلال يقصف محيط مستشفى القدس بالأحزمة النارية.
 






الاحتلال الإسرائيلي

مستشفى ابن سينا

مستشفى جنين الحكومي

مستشفى المعمداني

مستشفى القدس

غزة

اسرائيل




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