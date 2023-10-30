الاحتلال الإسرائيلى يُحاصر مستشفى جنين وقسم طوارئ المرضى فى ابن سينا

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية، اقتجمت وحاصرت الليلة، مستشفى ابن سينا ومستشفى جنين الحكومي.

وذكرت قناة "الأقصى"، أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت قسم الطوارئ في مستشفى ابن سينا في مدينة جنين الفلسطينية.

يذكر أن ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية، المجتمع الدولى التدخل وكسر صمته لحماية المستشفيات والطواقم الطبية فى قطاع غزة، التى طالها القصف والقتل والتدمير.

هذه وقد أكد أكدت المتحدثة باسم الصليب الأحمر الدولى، سهير زقوت، أن الأوضاع الإنسانية فى غزة صعبة للغاية فى ظل الوضع الكارثى الذى يعيشه القطاع، موضحة أن ما يقرب من 2 مليون فلسطينى على مدار ثلاثة أسابيع لم يسمعوا سوى أصوات الصواريخ وتدمير البنية التحتية.