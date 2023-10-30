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الاحتلال الإسرائيلى يقطع الكهرباء عن مناطق في جنين ويستهدف المحولات

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 05:42 ص
الاحتلال الإسرائيلى يقطع الكهرباء عن مناطق في جنين ويستهدف المحولات قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن التيار الكهربائي انقطاع عن مناطق في مدينة جنين ومخيمها نتيجة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي محولات كهربائية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين بأكثر من 100 مركبة عسكرية من عدة محاور برفقة جرافتين عسكريتين، وتحاصر محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة.

وأضافت أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على أسطح البنايات المحيطة بمستشفى ابن سينا، وأطلقت الرصاص الحي بشكل كثيف صوب المواطنين.

وقد أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، استشهد شابان، وأصيب 9 آخرون، فجر اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها.

 







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