اليوم السابع
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استشهاد فلسطيني ثان برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها جنين ومخيمها

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 05:29 ص
استشهاد فلسطيني ثان برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها جنين ومخيمها شهداء غزه - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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استشهد شابان، وأصيب 9 آخرون، فجر اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها.

وأكد مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر للوكالة الرسمية استشهاد شابين برصاص الاحتلال هما: أمير عبد الله شربجي متأثرا بإصابته الخطيرة بالرصاص الحي، ونورس إبراهيم بعجاوي (28 عاما).

وقال إن مركبات الإسعاف نقلت إلى المستشفى 6 إصابات بالرصاص الحي إحداها خطيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين بأكثر من 100 مركبة عسكرية من عدة محاور برفقة جرافتين عسكريتين، وتحاصر محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة.

 

 







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