وتصدر الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندى ناريندا مودى صدر الصفحات الأولى للصحف والمنصات الإخبارية الهندية الصادرة اليوم ، والتي قالت إن الاتصال ينبع من إدراك الزعيمين لخطورة التداعيات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط من استمرار الحرب على غزة.

وأبدت التقارير الإخبارية الهندية تقديرا كبيرا لمواقف القيادة المصرية عبر عنه رئيس الوزراء مودى في اتصاله مع الرئيس السيسي مؤكدا دعم الشعب الهندي وحكومته للدور المحوري الذي تقوم به القيادة المصرية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الهندية (برس ترست) إن التشاور الهاتفي بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء مودي أمس الأول السبت يأتي انطلاقا من علاقات التعاون والتشاور النشط بين القاهرة ونيودلهي على كافة الأصعدة لا سيما في مكافحة العنف والإرهاب كأساس لتحقيق الاستقرار ورفاة الشعوب .. مشيرة إلى روح التفاهم والتعاون التام بين مصر والهند في كل ما يتعلق بأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط .

وأكدت الوكالة التزام نيودلهي الثابت والدائم بضرورة التوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية ..مشيرة إلى القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 121 صوتا حيث كانت مصر محركا رئيسيا لصدوره..مشددة في هذا الصدد على ضرورة استمرار التعاون بين القاهرة ونيودلهي في المحافل الدولية لتحقيق الاستقرار المتسدام فى منطقة الشرق الأوسط.

ومن جهتها، قالت صحيفة (تايمز أوف اينديا) اليومية واسعة الانتشار "إن التخفيف من وطأة الوضع الإنسانى للمدنيين كان محور اتفاق بين الزعيمين المصري والهندي مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية للمدنيين ، كل المدنيين من الاستهداف النيراني"..مشيرة إلى تأكيد الزعيمين على ضرورة تنسيق الجهود لإيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية العاجلة التي يحتاجها المدنيون في غزة والدفع بكل القوة باتجاه تسريع إيصالها وضمان استدامة ذلك ، وهو ما أورده كذلك بيان صادر عن الخارجية الهندية.

وبدورها، أشارت صحيفة (اينديا توداى) إلى قيام الهند في 22 أكتوبر الجاري بإرسال 38 طنا من المساعدات الإنسانية والطبية إلى الفلسطينيين عبر مصر .. مؤكدة تفهم الجانبين المصري والهندي إلى ضرورة العمل على تطويق الصراع لكي لا ينفلت إلى حرب إقليمية تطال شظاياها كافة بلدان الشرق الأوسط الذي يعد شريكا تجاريا واستراتيجيا للهند على مر التاريخ.

ونشر عدد من المواقع الإخبارية الهندية، نص تغريدة رئيس الوزراء الهندى على منصة (إكس) والتي أعلن فيها عن اتصاله للتشاور مع الرئيس السيسي حول الوضع الأمني المتدهور في غرب آسيا وضرورة العمل على إيصال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية وكذلك ما أكده رئيس الوزراء الهندى في تغريدته أن الجانبين متفقان على ضرورة وقف العنف والإرهاب الذى يودى بحياة أرواح المدنيين.

وبدورها .. أكدت صحيفة (اينديا توداى) على أهمية التعاون على الصعيد العالمي بين مصر والهند والذي تجلى في مواقف البلدين فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في 27 أكتوبر الجاري الذي يؤكد ضرورة ضمان وصول الغوث الإنساني بصورة مكثفة ومستدامة إلى قطاع غزة.

ومن جانبها .. أشارت صحيفتا (ذى هيندو وهيندوستان تايمز) إلى الاتصالات التي أجراها رئيس الوزراء الهندى مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس لمناقشة الوضع الكارثي الحالي في قطاع غزة والتأكيد على أسف الهند لاستهداف وسقوط المدنيين.

وأكد رئيس وزراء الهند – بحسب هيندوستان تايمز – للرئيس الفلسطينى التزام بلاده بالشراكة الاقتصادية والإنمائية الكاملة مع الشعب الفلسطيني ومطالبته بوقف تصعيد العنف وأعمال الانتقام المتبادل بين طرفي الصراع مع التزام الهند بالعمل على تحقيق وقف إطلاق النيران.