الأونروا بمجلس الأمن: القصف الإسرائيلى على غزة صادم ومستوى التدمير غير مسبوق

كتب أحمد عرفة

أكدت وكالة الأونروا، أن القصف الإسرائيلي على غزة صادم ومستوى التدمير غير مسبوق، موضحة أن الحصار المفروض على غزة عقاب جماعي.

وأضافت وكالة الأونروا، خلال إحاطة بمجلس الأمن بثتها قناة القاهرة الإخبارية :"ندعو إلى تقديم الدعم والمساعدة لنا لحماية موظفينا بغزة، والسكان المدنيون في غزة يتعرضون لعقاب جماعي وتهجير قسري".

وتابعت وكالة الأونروا :"نعاني نفاد الوقود والمياه والغذاء والأدوية في قطاع غزة، وسكان قطاع غزة يحتاجون إلى تعاطفنا، والوضع على الحدود بين إسرائيل ولبنان يزداد سوءا".