الألوان ومكسبات الطعم والمواد الحافظة تؤثر على ذكاء طفلك وتحصيله الدراسى

كتبت أمل علام

الدرسات الأخيرة أثبتت أن الطعام له دور كبير في تقوية مناعة الأطفال، كما أن الغذاء يتحكم أيضا في الجينات الخاصة بالطفل، بل إن بعض الأطعمة قد تؤدى إلى مشاكل صحية عنيفة للأطفال، إذا كانوا يعانون من حساسية تجاه نوع معين من الطعام، لذلك أطباء الأطفال يقدمون بعض النصائح الهامة للتغذية السليمة للأطفال لتقوية مناعتهم وزيادة تحصيلهم الدراسى.

من جانبها، قالت الدكتورة سناء يوسف أستاذ طب الأطفال بطب عين شمس، استشارى التغذية الإكلينيكية في الأطفال، إن الغذاء مهم في تقوية مناعة أطفالنا، والمسئول عن الأداء المدرسى والأمراض المزمنة، وأشياء كثيرة تؤثر على حياتنا ومستقبل أولادنا.

وأضافت أن هناك أنواعا من الأطعمة تؤثر على التكوين الجينى وإذا كانت هناك مشكلة في الجينات تؤثر على التمثيل الغذائي وكيف يمكن للغذاء أن يؤدى إلى تكسير في الدم أو الإصابة بالحساسية لبعض الأطفال.

وقالت، إن 80% من مشاكلنا تنتج عن نوع الأطعمة الغذائية، حيث تؤثر على نوع الجين، وتؤدى إلى الأمراض المزمنة ومنها السمنة والسكر، موضحة إن إصابة الأطفال بمرض السكر زاد في الفترة الأخيرة بسبب مكسبات الطعم، والألوان، والمواد الحافظة التى تصاف للأطعمة، والوجبات السريعة، والبطاطس المقرمشة المعبأة في أكياس، والعصائر المعلبة المحتوية على الكثير من السكر ومكسبات طعم والألوان، بالإضافة الى الدهون المهدرجة، مشيرة إلى أن كل هذه الأطعمة والمشروبات تسبب الإصابة بالسكر ، كما انها يؤثر على الذكاء والتحصيل والذاكرة.

وأوضحت إن معظم السيدات تطلب من طبيب الأطفال وصف أدوية تحفز ذكاء الطفل وتحصيله الدراسى نتيجة عدم تناوله للأطعمة الصحية منذ الطفلولة، مشيرة إلى أنه يجب الحرص على إعطاء الطفل التمر، والفواكه الطبيعية والسلطة لكى نزيد من ذكائه وتحصيله الدراسى في المدرسة.