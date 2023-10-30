الأرصاد: شبورة مائية حتى نهاية الأسبوع تكون كثيفة وقد تصل للضباب بعض الأيام

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه وفقا لخريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد، تتأثر البلاد بشبورة مائية حتى نهاية الأسبوع.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الشبورة تكون كثيفة أحيانا فى بعض الأيام وقد تصل إلى حد الضباب أحيانا وتوقيت ظهورها من الساعة (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا.

ويشهد اليوم الإثنين، طقسا مائلا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومتوقع اليوم فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 20، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.