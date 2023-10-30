الأرصاد تحذر من عدم استقرار طقس غد وتتوقع سقوط أمطار رعدية تمتد للقاهرة الكبرى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار غدا الثلاثاء 31 أكتوبر، يصاحبها أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع أيضا سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومدينتي حلايب وشلاتين ومدن القناة وجنوب الوجه البحري تمتد خفيفة ورعدية أحيانا إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
ويشهد غدا شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
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