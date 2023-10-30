استمرار مظاهرات دعم فلسطين فى أوروبا.. ومسئولون إسبان يطالبون بوقف إطلاق النار

فاطمة شوقى

شهدت عدة مدن حول العالم تظاهرات شارك فيها الآلاف تضامنًا مع الفلسطينيين وتنديدًا باستهداف المدنيين في قطاع غزة من قبل اسرائيل، وكانت آخرها فى إسبانيا، حيث تجمع حوالي 1200 شخص فى ساحة سانت جاومي أمام مبنى بلدية برشلونة ومجلس المدينة تحت شعار فى "مواجهة الهجوم البرى فى غزة".

وقالت وكالة أوروبا بريس إن المشاركين في المسيرة المؤيدة للفلسطينيين التي نظمتها الجالية الفلسطينية في كتالونيا كرروا هتافات مثل "إنها ليست حرب، إنها إبادة جماعية" أو "غزة، أنت لست وحدك" أثناء حملهم أعلام فلسطين، بالإضافة إلى الوقوف دقيقة صمت حداد على روح الشهداء.

وشارك فى تلك المظاهرات عدد من المسئولين مثل عمدة برشلونة السابق ادا كولوا ، وأعضاء البرلمان جيسيكا ألبياتش ، وجيراردو بيساريلو.

وتظاهر آلاف الأشخاص في مدريد ، ملوحين بالأعلام الفلسطينية واللافتات، للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في الحرب فى قطاع غزة، ومن بين المتظاهرين - نحو 35 ألف شخص بحسب السلطات - عدد من وزراء الحكومة اليسارية المؤقتة، مثل وزيرة العمل يولاندا دياز، الرجل الثالث في حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز.

وأعلنت دياز، زعيمة حزب سومار اليساري الراديكالي، "إننا جميعا ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. إنه نداء يأتي من جميع أنحاء العالم. نطلب وقف إطلاق النار والانتهاء منه بشكل عاجل".

وخرج الطابور من ساحة أتوتشا، في قلب العاصمة الإسبانية، ووصل إلى ساحة إسبانيا، على بعد حوالي 2 كم، وهم يرددون شعارات مثل "الحرية لفلسطين!".

ولم تكن إسبانيا فقط التى خرجت فى مظاهرات لدعم الفلسطنيين ، بل شارك آلاف الأشخاص في تظاهرة في باريس دعما للشعب الفلسطيني، رغم صدور قرار حظر أمني أيده القضاء، ولكن منعت قوة كبيرة من الشرطة موكب المتظاهرين من السير من ساحة دو شاتليه في وسط العاصمة الفرنسية.

وقالت نائبة رئيس بلدية كورباي-إيسون بوسط البلاد إلسا توري إن "وقف إطلاق النار أمر ملح لوقف قتل النساء والأطفال والرجال".

أما فى لندن، فكانت الأكبر ، حيث تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في لندن وفي جميع أنحاء المملكة المتحدة للحث على إنهاء الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وطالب المتظاهرين بتحرير فلسطين بالكامل وإقامة دولة فلسطينية من النهر إلى البحر، في إشارة إلى الأرض الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط.