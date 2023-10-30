استشارى جراحة يوضح أسباب تعرق اليدين عند الأطفال

كتبت رانيا عامر

تعرق اليدين مشكلة تسبب عائقًا نفسيًا كبيرًا عند الأطفال من سن دخول المدرسة حتى عمر البلوغ، ويجعلهم عرضة للمشاكل أثناء الدراسة وتأدية الامتحانات، ما يسبب لديهم أزمات نفسية ضحمة بداخلهم.

قال الدكتور شريف مدحت مدرس جراحة الأطفال بطب كفر الشيخ، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن مفهوم مشكلة تعرق اليدين التى تحدث لدى الأطفال، هو تعرق اليد بشكل مستمر سوى فى فصل الشتاء أو موسم الصيف، سواء كانوا فى دراجات حرارة عالية أو منخفضة.

أسباب زيادة تعرق اليدين

أوضح استشارى الجراحة، أن أسباب الإصابة بتعرق اليدين يرجع إلى فرط فى نشاط العصب السمبثاوى هو عبارة عن سلسلة عصبية تسير بجوار فقرات العمود الفقرى، والمصاحب لذلك فرط فى تعرق الإبط.

وأشار إلى أن تعرق اليدين عند الأطفال يزيد عندما يتعرضوا لضغط مثل ضغط الامتحانات أو حينما يشعر الطفل بالخجل أو الشعور بالخوف، أو أى تفكير عقلى زائد عليه، فيبدأ عرق اليد يزيد بشكل مفرط، ما يترتب على ذلك حدوث اضطرابات نفسية للأطفال.