ارتفاع إنتاجية مصنع غزل 4 بالمحلة لـ 7 أطنان يوميا قبل أيام من الافتتاح

كتب عبد الحليم سالم

نجحت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى في زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع غزل 4 باكورة مصانع الغزل والنسيج بقطاع الأعمال العام الجديدة ل 7 أطنان يوميا بعد زيادتها من 3 أطنان، حيث سيتم زيادتها لنحو 9 أطنان الأسبوع المقبل، ورفعها لـ 13 طنا قبل افتتاح المصنع رسميا .

كما أظهرت نتائج الغزل الخاصة بالمصنع الجديد والتي يتم تصديرها جودتها العالية، والوصول إلى مستوى جودة عالمي منافس لم يستطع الآخرون الوصول إليه، حيث تم إنتاج خيط 100 رفيع من قطن مصري جيزة 95 وفق المصادر .

أضافت المصادر أن الفترة الأخيرة وبعد مراحل التجارب استطاعت مصر إنشاء أقوي مجمع صناعي عملاق في العالم للغزل والنسيج، وتسابق العملاء والمستوردون على حجز الإنتاج بالكامل للأسواق العالمية، واستطاعت الشركة رفع الإنتاجية بعد فتره تجارب، وبعد تحميل كل ماكينات الغزل للإنتاج، وزياده نسب الانتفاع بدرجه عالية جدا وثبات مستوى الجودة .