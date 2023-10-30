إجراءات استخراج تصريح بتوصيل المرافق للمبانى.. تعرف عليها

كتبت – مرام محمد

تتيح المراكز التكنولوجية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، ضمن خدماتها المقدمة للمواطنين خدمة استخراج تصريح بتوصيل المرافق للمباني، شريطة تقديم الطلب من خلال مالك الأرض أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق) وعدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة، وذلك بتقديم الأوراق والمستندات التالية:

طلب تصريح بالحفر لتوصيل المرافق لمباني قائمة

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-صورة رخصة المباني أو كشف مشتملات.

-رسم كروكي من المرفق (كهرباء – مياه – غاز).

طلب تصريح بتوصيل مرافق للمباني القديمة

-صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

-صورة المستند الدال على ملكية العقار أو عقد الإيجار.

-صورة رخصة المباني.

-كشف مشتملات.

-خطاب من الإدارة الزراعية بعدم وجود مخالفات (في حالة إقامة العقار على أرز زراعية).

-حكم نهائي بالبراءة إذا كان المبنى محرراً عنه محضر بالمخالفة.

-تقرير من مهندس استشاري يفيد صلاحية العقار من الناحية الإنشائية لتوصيل المرافق إليه.

طلب تصريح حفر بتوصيل مرافق للمباني الجديدة

-صورة العقد.

-صورة فوتوغرافية للعقار.

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-شهادة صلاحية لمنى الإشغال.

-كروكي رخصة المباني أو عدد 2 كشف مشتملات لأخر فترتين.