إزاى تعمل رخصة لفاترينة أو بروز خارج المحل.. اعرف المستندات المطلوبة

كتبت – مرام محمد

يمكن لأصحاب المحال من خلال المراكز التكنولوجية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، استخراج ترخيص بإشغال الطريق العام (بروز – إعلان – تاندة – فاترينة – عربة)، شريطة وجود مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق) وعدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة)، وذلك بتقديم الأوراق والمستندات التالية:

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفيًا الدمغة.

-صورة ترخيص المحل.

-رسم هندسي أو كروركي لموقع الإشغال.

-صورة البطاقة الضريبية.

تبرز أهمية المراكز التكنولوجية في تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطنون من خلال المحليات، والتوافق مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها، وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات والفصل بين طالب الخدمة ومقدمها.