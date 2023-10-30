أوقاف الإسكندرية تعقد اختبارات الأصوات الحسنة بمسجد أبو العباس

الإسكندرية أسماء على بدر

عقدت مديرية أوقاف الإسكندرية الاختبارات الأولية لمسابقة الأصوات الحسنة بمسجد سيدي ابي العباس المرسي بحضور الشيخ محمود نصر الدين رئيس قسم شئون القرآن والشيخ السعيد خيري مفتش بإدارة أوقاف غرب وتأتي هذه المسابقات في إطار سعي الوزارة لاكتشاف المواهب والأصوات الحسنة من السادة الائمة.

وأكد الشيخ سلامة عبد الرازق بأن المديرية لاتألوا جهدا فى البحث عن اكتشاف المواهب من ذوى الأصوات الحسنة تنفيذاً لتوجيهات معالى الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف لتبقى مصر هى مصدرة الأصوات الحسنة لكافة دول العالم.

فى سياق آخر تفقد الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقافبالإسكندرية بجولة مرورية موسعة على مساجد إدارة أوقاف ( وسط - شرق - محرم بك).

وأكد فى بيان ان الحالة العامة طيبة وان الأمور على ما يرام وشدد على ضرورة تجهيز المساجد وتهيئتها على الوجه اللائق لاستقبال ضيوف الرحمن .

وأشاد بما رأه من انضباط العاملين بالمساجد وبذلهم الجهد في الحفاظ عليها.

و لى صعيد آخر أدى السادة الائمة خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "سيناء المباركة المكان والمكانة أرض الخير والنماء والتضحية".