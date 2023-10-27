وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد مساجد شرق ومحرم بك.. اعرف التفاصيل

الإسكندرية- أسماء على بدر

أجرى الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، جولة مرورية موسعة على مساجد إدارة أوقاف"وسط - شرق - محرم بك".

وأكد فى بيان اليوم، أن الحالة العامة طيبة والأمور على ما يرام، وشدد على ضرورة تجهيز المساجد وتهيئتها على الوجه اللائق لاستقبال ضيوف الرحمن.

وأشاد بما رأه من انضباط العاملين بالمساجد وبذلهم الجهد في الحفاظ عليها، وعلى صعيد آخر أدى الأئمة خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "سيناء المباركة المكان والمكانة أرض الخير والنماء والتضحية".

وقال الشيخ سلامة، إن سيناء المباركة لها مكانة عظيمة عندنا فهي الأرض المباركة المقدسة التي تجلى الله عليها واقسم بها وبارك ثمارها وزروعها و حفظها لأهلها وطهرها من دنس كل عدو حاول افسادها فهي أرض كريمة مباركة رُوية بدماء أبناء هذا الوطن وعلى كل مصري ان يَقْدُرَ لها قدرها وان يبذل في سبيل الحفاظ عليها كل غالٍ ونفيسٍ.