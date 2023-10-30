أزهر كفر الشيخ: إجراء ثاني مراحل برنامج TEA لتنمية مهارات معلمى اللغة الإنجليزية

تجري منطقة كفرالشيخ الأزهرية، تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج TEA لتدريب معلمي اللغة الإنجليزية بالإدارات التعليمية الأزهرية التابعة للمنطقة، ومتابعة فضيلة الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، وفي إطار خطة قطاع المعاهد الأزهرية لرفع الكفاءة المهنية لمعلمي اللغة الإنجليزية.

وانطلقت فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج، وتستمر حتى الثاني من مارس القادم بواقع محاضرتين شهرياً، ويستفيد منه 285 من معلمي اللغة الإنجليزية بمعاهد إدارات: كفرالشيخ، قلين، بيلا، الرياض، بلطيم، دسوق، سيدي سالم، وفوه التعليمية الأزهرية، ويحاضر لهم بالبرنامج مجموعة متميزه من مدربي اللغة الإنجليزية بالمنطقة.

وقال الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، يهدف البرنامج إلى التنمية المستدامة ورفع كفاءة معلمي اللغة الإنجليزية، ونقل أثر التدريب، والاستفادة منه، وانعكاس ذلك على المتعلمين، وفق رؤية مصر 2023 ـ كما أنه يعد واحداً من أهم البرامج التي شارك فيها الأزهر الشريف مع المجلس الثقافي البريطاني، حسب بروتوكول التعاون بين الأزهر الشريف والمجلس الثقافي البريطاني، بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف.

وأضاف أنه وجه بتذليل أي عقبات من شأنها قد تواجه المتدربين أو تعوق سير فعاليات البرنامج، وأنه حرص على متابعة فعاليات البرنامج لحظة بلحظة على مدار الأسبوع من خلال التواصل الدائم مع محمد عون، موجه عام اللغة الإنجليزية بالمنطقة، وذلك من أجل حثّ المعلمين المتدربين على الاستفادة من البرنامج، ونقل مضمونه للمتعلمين؛ لرفع مستواهم التعليمي والمهاري.