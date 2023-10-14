أزهر كفر الشيخ: لجان لمتابعة سد العجز ودورات تدريبية لتنمية مهارات المعلمين

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، أنه شكل لجانا دورية مكونة من بعض مديري المراحل وموجهي العموم، للمرور على الإدارات التعليمية تباعاً لفحص سبل العجز والزيادة بالتخصصات والعمل على سد العجز على الفور.

ووجه رئيس المنطقة الأزهرية في كفر الشيخ، بأهمية الاطلاع على تنفيذ خطابات الندب التي صدرت مؤخراً للمعلمين لسد العجز في التخصصات بالمعاهد، ورصد المتبقي منها، وأنه شدد على الحضور بالتواجد بالمعاهد بداية من طابور الصباح والإذاعة المدرسية حتى نهاية اليوم الدراسي، ومتابعة تواجد موجهي الإدارات وعمل خطة العمل الدراسي بالمعهد وتوزيع المناهج، وتوزيع الكتب الدراسية المتاحة على الطلاب.

وأكد شهاوي، أن منطقة كفرالشيخ الأزهرية، نظمت عدداً من الدورات التدريبية لتنمية مهارات معلمي الصف السادس بالمرحلة الابتدائي على المناهج الجديدة، ولتنمية مهارات الإداريين بالمعاهد على الأعمال الإدارية، وتقام حالياً4 دورات تدريبية بـ 8 قاعات تدريب بمعهد محمد رجب المجاور للمنطقة، ومعهد كفرالشيخ الثانوي بنين، وذلك علي مدار أسبوع كامل بداية من صباح اليوم السبت الموافق 14 أكتوبر 2023م، وحتى ظهر الخميس الموافق 19 أكتوبر 2023م.

وأضاف شهاوي، تشهد القاعة الأولي والثانية دورة تدريبية لمعلمي اللغة العربية للصف السادس الابتدائي لتنمية مهاراتهم على المنهج الجديد، وتقام هذه الدورة بقاعة تدريب الجودة بمعهد محمد رجب الابتدائي، ويحضر بها 25 متدرباً بكل قاعة، ويحاضر لهم السيد القناوي، باحث نظم الجودة بإدارة الحامول التعليمية الأزهرية، ومها حلمي، موجه اللغة العربية بادارة كفرالشيخ التعليمية الأزهرية.

وتعقد بالقاعة الثالثة والرابعة الدورة التدريبية المقامة لتنمية مهارات إداريين معاهد المنطقة على الأعمال الإدارية، وتقام أحدهما بقاعة التدريب بمعهد محمد رجب الابتدائى المجاور للمنطقة، والأخرى بمعهد كفر الشيخ الثانوي بنين، ويستفيد منها 25 متدرباً بكل قاعة، ويحاضر لهم كل من أحمد العمري، مسئول بالتوريدات بالمنطقة، ومنجود أبوزيد مدير إدارة الشئون المالية بالمنطقة.

وأضاف شهاوي، بينما تعقد بالقاعة الخامسة والسادسة دورة تدريبية لتنمية مهارات المسئول المالي بالمعاهد على كيفية التعامل مع الأعمال المالية، وتقام هذه الدورة بمعهد كفر الشيخ الثانوي بنين، ويحضر بها 25 متدرباً بكل قاعة، ويحاضر لهم كل من يوسف الملا، المسئول المالي بحسابات المنطقة، ومتولى كامل، بإدارة الحسابات بالمنطقة.

وأكد شهاوي، كما تنظم المنطقة دورة تدريبية لتنمية مهارات معلمي الحاسب الآلي بالمعاهد على كيفية التعامل مع فنون الحاسب الآلي، والتي تقام بقاعات الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة، ويحضر بها 25 متدرباً بكل قاعة، ويحاضر لهم كل من الدكتور مصطفى الشاهد، موجه الحاسب الآلي بإدارة سيدي سالم، وريهام رفعت، معلمة الحاسب الآلي بمعهد كفر الشيخ النموذجي.