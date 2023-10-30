اليوم السابع
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الإثنين، 30 أكتوبر 2023 07:00 م
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أخبار مصر.. أمطار بجميع الأنحاء غدا تمتد للقاهرة الكبرى والعظمى 30 درجة

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 06:00 م
أخبار مصر.. أمطار بجميع الأنحاء غدا تمتد للقاهرة الكبرى والعظمى 30 درجة طقس - ارشيفية

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نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد الثلاثاء، طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره  على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

 

الرئيس يوجه بمتابعة حماية الأراضى الزراعية والتصدى للممارسات غير القانونية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، واللواء جمال زكي محافظ كفر الشيخ، ونهال بلبع نائب محافظ البحيرة.
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مستجدات الجهود الرامية لصون وحماية الأراضي الزراعية، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب، فضلاً عن عرض التحديات التي تواجه الجهات المعنية في هذا الصدد، وسبل التغلب عليها.
 

بايدن يعرب عن تقديره لجهود مصر فى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

أعرب الرئيس الأمريكى جو بايدن عن تقديره لدور مصر الرائد فى الجهود المبذولة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين فى غزة

جاء ذلك، في بيان البيت الأبيض اليوم الاثنين خلال مكالمة هاتفية أجراها بايدن مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكدا التزامهما بالعمل معًا لتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم ومستدام في الشرق الأوسط، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية.

 

وسائل إعلام وصحف عالمية تبرز تعهد "السيسى وبايدن" بزيادة تدفق المساعدات لغزة

أبرزت وسائل الإعلام والصحف العالمية المحادثة الهاتفية بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس الأمريكى جو بايدن حول الحرب على قطاع غزة، حيث تقدم بايدن بالشكر للرئيس السيسى على دور مصر الريادى فى جهود تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

 

رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية وميكنة خطواته

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية وميكنة إجراءاته، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.
 

سامح شكرى يؤكد ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية فى قطاع غزة

أكد وزير الخارجية سامح شكرى ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية فى غزة، مشيرا إلى مخاطر توسيع إسرائيل لعملياتها البرية فى القطاع.

 
 

الحكومة تنفى اعتبار مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من المواد غير الأساسية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء بشأن إصدار قرار باعتبار مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن المواد غير الأساسية مع تخفيض عدد حصصها خلال العام الدراسي الحالي 2023/2024، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتبار مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن المواد غير الأساسية مع تخفيض عدد حصصها خلال العام الدراسي الحالي 2023/2024، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مشددةً على أنه تم إدراج مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن المواد الأساسية المضافة للمجموع، مُوضحةً أنه يتم تدريس مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بواقع "حصتين متتاليتين" في المرحلة الابتدائية، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
 

النائب العام يوجه كافة النيابات الاهتمام بجرائم التلاعب فى اللوحات المعدنية للسيارات

أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لجرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية؛ التي تشمل قيادتها بدون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب.

كما وجه النائب العام بتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم، وذلك في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة من تواتر ارتكابها، وما لذلك من أثرٍ في محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار  بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.

 

وزير المالية للنواب: مصر سددت التزامات بـ52 مليار دولار خلال العامين الماضيين

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن تسديد مصر الالتزامات خلال العامين الماضيين بقيمة 52 مليار دولار.
 
وقال "معيط " خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، الدولة المصرية سددت الالتزامات خلال العامين بقيمة 52 مليار دولار من أقساط وفوائد التمويلات المستحقة عليها.
 

وزيرة الهجرة تعلن إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم 174 لسنة 2023، بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، ونشره في الجريدة الرسمية.

 

وزارة التموين تحذر المخابز من إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات

شدد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على مديري المديريات بكافة محافظات الجمهورية بمتابعة عمل المخابز المنتجة للخبز المدعم مع توجيه إنذار أول وثاني وثالث للمخابز التي لا تلتزم بإنتاج رغيف خبز مدعم مطابق للمواصفات القياسية  يليها سحب الترخيص حال عدم الالتزام بالإنذارات السابقة.
 

التعليم: امتحان شهر أكتوبر لصفوف النقل زمنه حصة دراسية حسب جدول الاختبار

بدأت المديريات التعليمية والإدارات تقييم الطلاب فى صفوف النقل باختبار شهر أكتوبر الجارى، موضحة أن كل المدارس أعلنت جداول الامتحانات، ويتم تقييم الطلاب يومياً أثناء اليوم الدراسي ويكون زمن الامتحان فى المادة حصة دراسية واحدة أو بما يعادل 45 دقيقة، مؤكدة أن أهمية التقييم هو التأكد من تحصيل الطلاب نواتج التعلم المطلوبة من مقرر شهر أكتوبر وتحديد نقاط القوة والضعف لدى التلاميذ.
 
 

المنظمات الأهلية الفلسطينية تعرب عن تقديرها لجهود مصر لوقف العدوان على غزة

أعرب مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، عن تقديره للدور المصرى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وللحكومة والشعب المصرى من أجل تقديم المساعدات والتضامن مع الشعب الفلسطينى والضغط لإنهاء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة ووقفه بشكل كامل، والتمسك بحقوق الشعب الفلسطينى ورفض مصر الحازم لمخطط "التهجير القسري".

 

وصول جهاز الاحتجاز الأساسى للمنطقة النشطة للمفاعل الثانى بالضبعة.. صور

أعلنت شركة روساتوم الروسية المسئولة إنشاء المحطة النووية الاولى بالضبعة لتوليد الكهرباء، أنه تم توصيل جهاز الاحتجاز الأساسى للمنطقة النشطة للوحدة الثانية بنجاح إلى موقع الضبعة تمهيدا لتركيبه قبل نهاية العام، والذى يعد من أبرز أنظمة السلامة الفعالة فى محطة الضبعة للطاقة النووية وهو جزء من أحدث التكنولوجيا لمفاعلات VVER-1200 من الجيل الثالث+.

 

أسيرات إسرائيليات يوجهن رسالة حادة لنتنياهو: تضحى بنا من أجل مصالحك (فيديو)

وجهت عدد من الأسيرات الإسرائيليات المحتجزات لدى الفصائل رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تطالبه بوقف إطلاق نار فورا لإنقاذ حياتهن وإعادتهن لأسرهن، جاء ذلك في مقطع مصور للأسيرات نشرته الفصائل.
 

أمطار بجميع أنحاء الجمهورية غدا تمتد للقاهرة الكبرى والعظمى 30 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد الثلاثاء، طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره  على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 

 







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