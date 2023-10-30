أخبار مصر.. أمطار بجميع الأنحاء غدا تمتد للقاهرة الكبرى والعظمى 30 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد الثلاثاء، طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس يوجه بمتابعة حماية الأراضى الزراعية والتصدى للممارسات غير القانونية
بايدن يعرب عن تقديره لجهود مصر فى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة
أعرب الرئيس الأمريكى جو بايدن عن تقديره لدور مصر الرائد فى الجهود المبذولة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين فى غزة.
جاء ذلك، في بيان البيت الأبيض اليوم الاثنين خلال مكالمة هاتفية أجراها بايدن مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكدا التزامهما بالعمل معًا لتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم ومستدام في الشرق الأوسط، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية.
وسائل إعلام وصحف عالمية تبرز تعهد "السيسى وبايدن" بزيادة تدفق المساعدات لغزة
أبرزت وسائل الإعلام والصحف العالمية المحادثة الهاتفية بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس الأمريكى جو بايدن حول الحرب على قطاع غزة، حيث تقدم بايدن بالشكر للرئيس السيسى على دور مصر الريادى فى جهود تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.
رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية وميكنة خطواته
سامح شكرى يؤكد ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية فى قطاع غزة
أكد وزير الخارجية سامح شكرى ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية فى غزة، مشيرا إلى مخاطر توسيع إسرائيل لعملياتها البرية فى القطاع.
الحكومة تنفى اعتبار مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من المواد غير الأساسية
النائب العام يوجه كافة النيابات الاهتمام بجرائم التلاعب فى اللوحات المعدنية للسيارات
أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لجرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية؛ التي تشمل قيادتها بدون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب.
كما وجه النائب العام بتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم، وذلك في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة من تواتر ارتكابها، وما لذلك من أثرٍ في محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.
وزير المالية للنواب: مصر سددت التزامات بـ52 مليار دولار خلال العامين الماضيين
وزيرة الهجرة تعلن إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج
وزارة التموين تحذر المخابز من إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات
التعليم: امتحان شهر أكتوبر لصفوف النقل زمنه حصة دراسية حسب جدول الاختبار
المنظمات الأهلية الفلسطينية تعرب عن تقديرها لجهود مصر لوقف العدوان على غزة
أعرب مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، عن تقديره للدور المصرى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وللحكومة والشعب المصرى من أجل تقديم المساعدات والتضامن مع الشعب الفلسطينى والضغط لإنهاء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة ووقفه بشكل كامل، والتمسك بحقوق الشعب الفلسطينى ورفض مصر الحازم لمخطط "التهجير القسري".
وصول جهاز الاحتجاز الأساسى للمنطقة النشطة للمفاعل الثانى بالضبعة.. صور
أعلنت شركة روساتوم الروسية المسئولة إنشاء المحطة النووية الاولى بالضبعة لتوليد الكهرباء، أنه تم توصيل جهاز الاحتجاز الأساسى للمنطقة النشطة للوحدة الثانية بنجاح إلى موقع الضبعة تمهيدا لتركيبه قبل نهاية العام، والذى يعد من أبرز أنظمة السلامة الفعالة فى محطة الضبعة للطاقة النووية وهو جزء من أحدث التكنولوجيا لمفاعلات VVER-1200 من الجيل الثالث+.
أسيرات إسرائيليات يوجهن رسالة حادة لنتنياهو: تضحى بنا من أجل مصالحك (فيديو)
أمطار بجميع أنحاء الجمهورية غدا تمتد للقاهرة الكبرى والعظمى 30 درجة
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