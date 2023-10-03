اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 12:47 م
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15 أكتوبر آخر موعد لصرف النخالة الخشنة لموردي القمح المحلي من المزارعين

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 12:21 م
15 أكتوبر آخر موعد لصرف النخالة الخشنة لموردي القمح المحلي من المزارعين أجولة نخالة خشنة
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية  فى صرف النخالة الخشنة وخليط الزوائد موردي القمح خلال العام الجارى، وأخطرت وزارة التموين المديريات التموينية بالإعلان بأن آخر موعد لصرف النخالة الخشنة لموردي القمح المحلي من المزارعين والشركات والتجار نيابة عن المزارعين هو بتاريخ 15 أكتوبر 2023 م بالنسبة للمزارعين والتجار الذين لم يتقدموا للصرف أو المزارعين والموردين الذين حصلوا أذون صرف ولم يتقدموا لصرفها في المواعيد المقررة .
 
وحالة عدم التوجه للمطحن للصرف قبل هذا التاريخ يسقط حقه في صرف النخالة الخشنة وخليط الزوائد، مع استمرار الصرف للموردين الذين يقومون بالصرف وتم جدولة الصرف لهم من قبل المديرية إلى نهاية العام 2022م.
 
وعملًا على توفير النخالة الخشنة وخليط الزوائد لكافة الجهات المستفيدة، تقوم المديرية وكافة المطاحن التموينية العاملة بدائرة المحافظة بصرف النخالة الخشنة وخليط الزوائد لكافة الجهات المستفيدة من "موردي القمح المحلي ، مرين الماشية ، مصانع الأعلاف ، تجار وشركات الأعلاف "طبقًا للضوابط الواردة بالتوجيه الوزاري رقم (18) لسنة 2022م.

التموين

النخالة الخشنة لموردي القمح المحلي من المزارعين

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