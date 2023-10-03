يونيسيف: أكثر من مليون طفل لم يتمكنوا من العودة إلى المدارس فى بوركينا فاسو

وكالات

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن أكثر من مليون طفل و31 ألف معلم لم يتمكنوا من العودة إلى فصولهم الدراسية في بوركينا فاسو بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.

وقالت يونيسف إن نحو 6100 مدرسة، أو مدرسة واحدة على الأقل من كل أربع، أغلقت أبوابها في اليوم الأول من العام الدراسي.