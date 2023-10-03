يونيسيف: أكثر من مليون طفل لم يتمكنوا من العودة إلى المدارس فى بوركينا فاسو

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن أكثر من مليون طفل و31 ألف معلم لم يتمكنوا من العودة إلى فصولهم الدراسية في بوركينا فاسو بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.
وقالت يونيسف إن نحو 6100 مدرسة، أو مدرسة واحدة على الأقل من كل أربع، أغلقت أبوابها في اليوم الأول من العام الدراسي.
وقالت يونيسف إنه ما زال من المقرر عودة أكثر من 3.8 مليون طفل في المجمل إلى المدارس في بوركينا فاسو بما في ذلك في المناطق المتضررة من النزاع، مضيفة أنها تعمل مع السلطات وشركاء آخرين للمساعدة في تسهيل الوصول إلى التعليم، بما في ذلك من خلال تقديم برامج مثل إتاحة دروس عبر البث الإذاعي.
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