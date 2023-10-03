وزير الإنتاج الحربى يجرى زيارة تفقدية مفاجئة لمركز التميز العلمى والتكنولوجى

فى إطار سلسة الزيارات المفاجئة التى يحرص وزير الدولة للإنتاج الحربى على تنفيذها للشركات والوحدات التابعة؛ قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى بجولة تفقدية مفاجئة لمركز التميز العلمى والتكنولوجى التابع للوزارة بمنطقة السلام، والتى رافقه خلالها المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن هذه الزيارة المفاجئة تأتى بهدف متابعة سير العمل بالمركز، حيث قام السيد الوزير فى بداية الجولة بالإطلاع على عرض تقديمى إستعرض فيه الدكتور مهندس إيهاب أبو بكر السحيلى رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمى والتكنولوجى إستراتيجية العمل بالمركز والموقف الحالى للبحوث الجارى تنفيذها وكذا المشروعات التى يشارك فى تنفيذها المركز بالتعاون والتكامل مع شركات الإنتاج الحربى الشقيقة ومختلف الجهات بالدولة كما تم إستعراض الخطط المستقبلية والبرامج الموضوعة بالمركز والتى تستهدف تعزيز جهود الدولة المصرية لتعميق التصنيع المحلى وإحلال الواردات.

وأكد الوزير محمد صلاح، أهمية الدور الذى يقوم به مركز التميز العلمى والتكنولوجى من خلال التعاون مع القوات المسلحة ومختلف الجهات بالدولة وما يقدمه من خدمات بحثية تساهم فى ربط البحث العلمى بالصناعة والتوصل إلى مخرجات تتوافق مع احتياجات قطاع الصناعات العسكرية والمدنية من خلال البحوث (الكيميائية وتكنولوجيا المواد المتقدمة، بحوث الأسلحة والمعدات الميكانيكية، بحوث الذخائر والمفرقعات، بحوث الاتصالات والإلكترونيات، وغيرها من البحوث المختلفة)، مؤكدًا على إيمانه بأن البحث العلمى أداة رئيسية للتطوير وحل المشكلات التى تواجه العملية التصنيعية بمؤسسات الإنتاج المختلفة، لافتًا إلى أن البحوث كانت هى أساس التطوير والنقلة النوعية التى شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة فى العديد من المجالات.

عقب ذلك قام الوزير محمد صلاح بتفقد مكاتب مركز التميز العلمى والتكنولوجى، وحرص خلال الجولة التفقدية على الحديث مع العاملين والإطلاع على ظروفهم المعيشية والتعرف على مطالبهم وقام بحثهم على تحسين الأداء والالتزام بواجباتهم المهنية، حيث أكد على إيمانه بأهمية العنصر البشرى وضرورة الاستفادة من خبرات العاملين وتمكين الشباب لتكوين صف ثانى قادر على تحمل المسئولية وتولى القيادة، مشددًا على أهمية التكاتف معًا لبذل أقصى جهد ممكن لاستكمال الدور الحيوى الذى تقوم به وزارة الإنتاج الحربى لدعم ومساندة الاقتصاد القومى والنهوض بالصناعة الوطنية.

وأصدر وزير الدولة للإنتاج الحربى توجيهات بالمداومة على قيام رئيس مجلس إدارة المركز بعقد الاجتماعات الدورية مع العاملين لإطلاعهم على أحدث المستجدات الخاصة بسير العمل بالمركز وإشراكهم فى عملية صنع القرار والحرص على دراسة مطالب ومقترحات العاملين والرد عليها ودعم أوجه الرعاية الاجتماعية لهم بما يحقق لهم المزيد من الرضا والأمان الوظيفى، مشددًا على ضرورة متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها وخاصةً مع الجهات الخارجية والانتهاء من تنفيذها فى التوقيتات المحددة.