هبوط مؤشرات البورصة للجلسة الثانية على التوالى بضغوط مبيعات محلية

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات تصل إلى 1.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.339 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 19706 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 23565 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 8253 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 3712 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 5501 نقطة.