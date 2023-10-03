اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 12:45 م
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نقيب العاملين بالاتصالات: ترشح الرئيس السيسى بالانتخابات استجابة للملايين

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 12:11 م
نقيب العاملين بالاتصالات: ترشح الرئيس السيسى بالانتخابات استجابة للملايين الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتبت آية دعبس

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تقدمت النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، بخالص الشكر والتقدير والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيىسى، وذلك لاستجابته لمطالب الملايين من المصريين وإعلانه الترشح لفترة رئاسية جديدة، لمواصلة الإنجازات واستكمالا لبناء الجمهورية الجديدة، واستمرار للتنمية المستدامة واستكمالا للثورة التكنولوجية التي تشهدها البلاد.
 
وأصدر اتحاد عمال مصر، برئاسة محمد جبران، بيانًا لتقديم  الشكر، للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته لنداء جموع الشعب المصري، وكذلك مناشدة الاتحاد العام بالترشح للانتخابات الرئاسية لولاية ثانية، وجاء بالبيان،: يتوجه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته لنداء جموع الشعب المصري وكذلك مناشدة الاتحاد العام بالترشح للانتخابات الرئاسية لولاية ثانية.
 
وأضاف البيان: ويؤكد عمال مصر أنهم علي العهد والوعد خلف الرئيس لاستكمال ما بدأه الرئيس من بناء الجمهورية الجديدة وبذل مزيد من الجهد والعمل الدؤوب لتحقيق رفاهية وازدهار لمصرنا الحبيبة... حفظ الله مصر وطنا عزيزا آمنا.
 
كان قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى، واحتشادهم في الميادين المختلفة، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 

نقابة العاملين بالاتصالات

اتحاد العمال

الانتخابات الرئاسية

الجمهورية الجديدة



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