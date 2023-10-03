اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 12:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة العاملين بالكيماويات: الرئيس السيسى استجاب لملايين العمال بترشحه فى الانتخابات

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 11:50 ص
نقابة العاملين بالكيماويات: الرئيس السيسى استجاب لملايين العمال بترشحه فى الانتخابات عماد حمدى رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، بيان، منذ قليل، لشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لاستجابته لنداء الملايين من عمال مصر، والترشح لفترة رئاسية جديدة.
 
وجاء بالبيان: يتوجه مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لاستجابته لنداء الملايين من عمال مصر، والترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال خارطة الطريق من مشروعات استراتيجية،وحفاظا على الأمن والأمان، بالتوفيق الدائم سيادة الرئيس، وعمال مصر دائما معك داعمين كما كنت دائما معهم.
 
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى، واحتشادهم في الميادين المختلفة، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 
WhatsApp Image 2023-10-03 at 10.30.53 AM (1)

 


الانتخابات الرئاسية

نقابة الكيماويات

الرئيس السيسى

اتحاد العمال



الموضوعات المتعلقة

نقابة البناء والأخشاب: العمال يجددون العهد فى دعم الرئيس السيسى بعد إعلان ترشحه

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 11:38 ص

اتحاد العمال يشيد باستجابة الرئيس السيسي للملايين والترشح بانتخابات الرئاسة

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 11:23 ص

نقيب العاملين بالزراعة: "حكاية وطن" كشف الطفرة الزراعية فى مصر خلال 10 سنوات

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 11:18 ص

نقيب الصناعات الغذائية: "حكاية وطن" أغلق الباب أمام محاولات التشكيك فى إنجازات الدولة

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 11:00 ص

نائب رئيس اتحاد العمال: "حكاية وطن" كشف أفق الدولة للتوسع فى الزراعة والاستثمار

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 10:58 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة