نشرة الحوادث.. ضبط 75 قطعة سلاح بحملات أمنية والقبض على مستريح جديد بسوهاج

كتب إيهاب المهندس

شنت الأجهزة الأمنية خلال الساعات الماضية، حملات أمنية ضد الخارجين عن القانون، وتم ضبط 75 قطعة سلاح فس حملات مكبرة، وضبط مستريح جديد في سوهاج.

قتل

أنهى خفير خاص حياة سائق، بمنطقة أبو النمرس، نتيجة خلافات بينهما، حيث أطلق عليه النار ما أسفر عن مقتله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.



حملات مكبرة

شنت الأجهزة الأمنية حملات موسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (232) قضية مخدرات، (75) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (63215) حكم قضائى متنوع.



عملات أجنبية ونجحت أجهزة الأمن في ضبط 3 متهمين بتهمة الاتجار في العملة في طنطا وشبين الكوم.



استغلال الأطفال في التسول ولمحاربة التسول، نحجت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" -مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى، وبحوزته (سلاح أبيض "كتر") وبصحبته 3 أطفال أحداث.