نشرة الحوادث.. ضبط 75 قطعة سلاح بحملات أمنية والقبض على مستريح جديد بسوهاج

شنت الأجهزة الأمنية خلال الساعات الماضية، حملات أمنية ضد الخارجين عن القانون، وتم ضبط 75 قطعة سلاح فس حملات مكبرة، وضبط مستريح جديد في سوهاج.
قتل
أنهى خفير خاص حياة سائق، بمنطقة أبو النمرس، نتيجة خلافات بينهما، حيث أطلق عليه النار ما أسفر عن مقتله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.
حملات مكبرة
شنت الأجهزة الأمنية حملات موسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (232) قضية مخدرات، (75) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (63215) حكم قضائى متنوع.
عملات أجنبيةونجحت أجهزة الأمن في ضبط 3 متهمين بتهمة الاتجار في العملة في طنطا وشبين الكوم.
استغلال الأطفال في التسولولمحاربة التسول، نحجت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" -مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى، وبحوزته (سلاح أبيض "كتر") وبصحبته 3 أطفال أحداث.
مستريح سوهاجوفيما نجحت الداخلية في ضبط مدرس"له معلومات جنائية" - مقيم بسوهاج، لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ مالى قدره (1,500,000 مليون جنيه) بدعوى توظيفها لهـم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه توقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.
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