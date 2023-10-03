اليوم السابع
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كيف تحصل على صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية؟

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 03:00 ص
كيف تحصل على صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية؟ محافظة الجيزة
كتبت – مرام محمد

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تتيح المراكز التكنولوجية بمراكز وأحياء محافظة الجيزة، خدمة الحصول على صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية، شريطة إحضار الأوراق والمستندات التالية:
 
1-صورة مستند إثبات الشخصية (والأصل للاطلاع).
2-صور عقد الإيجار أو الملكية (والأصل للاطلاع).
3-توكيل رسمي من الطالب في حالة الوكالة.
4-خطاب الجهة الحكومية إذا تطلب الامر ذلك.
5-صورة من محضر الشرطة في حالة فقد الرخصة.
6-الإيصال الدال على سداد رسوم استخراج صورة المستند.
 
وتقع المراكز التكنولوجية في محافظة الجيزة في كل من (العجوزة، والدقي، وبولاق الدكرور، والعمرانية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وجنوب الجيزة، وكرداسة، والواحات البحرية، والبدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس)، علاوة على المركز التكنولوجي الجديد بالمنطقة الصناعية والاستثمارية.
 
وتتيح المراكز التكنولوجية للمواطنين العديد من الخدمات، منها استخراج ترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي، وتجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، وطلب نقل رخصة محل تجاري أو صناعي، واسترداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، واستخراج ترخيص بتوصيل مرافق للمباني، وتقديم طلب قيد اتحاد شاغلين، وطلب تجديد رخصة مصعد، وغيرها من الخدمات الأخرى.

المراكز التكنولوجية

الجيزة

المراكز التكنولوجية في الجيزة



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