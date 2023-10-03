نائب أمريكى جمهورى يقدم مشروع قانون لعزل رئيس مجلس النواب

واشنطن (أ ش أ)

قدم نائب أمريكى جمهورى من الجناح اليمينى المتشدد مذكرة لتنحية رئيس مجلس النواب، الجمهورى كيفن مكارثى، معيدا بذلك إشعال المعركة داخل الحزب بين المحافظين التقليديين وأنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.

وطرح النائب عن فلوريدا مات جايتس، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية اليوم الثلاثاء، في قاعة مجلس النواب مذكرة "تعلن شغور منصب رئيس مجلس النواب" وتحتاج لإقرارها أغلبية في المجلس الذي لن يصوت عليها في الحال.

وهذه المناورة الإجرائية التي نادرا ما تم اللجوء إليها في تاريخ الولايات المتحدة تأتي في أعقاب إقرار الكونجرس السبت الماضي ميزانية مؤقتة للإدارة الديمقراطية رغم معارضة العديد من البرلمانيين الجمهوريين لهذه الخطوة.

واعتبرت مصادر إعلامية أمريكية أن نتيجة هذا التصويت ستقرر ما إذا كان سيتم إقالة مكارثي أم لا خلال 48 ساعة.

ويواجه مكارثي "تهديدا" لرئاسته مجلس النواب الأمريكي بعد أن دعا جايتس داخل حزبه إلى إجراء تصويت للإطاحة به بعد إقرار مشروع قانون لتمويل الحكومة.

ومن المرجح أن تعيد هذه المذكرة إشعال المعركة في صفوف الحزب الجمهوري الذي يتمتع بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب.

يذكر أن مات جايتس أعلن في وقت سابق إنه سيتقدم باقتراح لإطاحة رئيس مجلس النواب على خلفية إبرامه اتفاقا مع الديمقراطيين لتجنب "إغلاق حكومي" لكنه لم يتضمن اقتطاعات في الإنفاق يطالب بها الجناح اليميني في الحزب.

وجايتس زعيم بارز في "تكتل الحرية" في مجلس النواب، وهو عبارة عن مجموعة تضم عددا من المشرعين الجمهوريين المتشددين دفعوا بالبلاد إلى شفير إغلاق المؤسسات الفيدرالية برفضهم إتاحة تمويل فيدرالي إضافي من دون إقرار اقتطاعات في الإنفاق.