اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 03:53 م
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"ممرضة السلام": جارى فقأ عينى لاعتراضى على بيعه المخدرات أمام منزلى

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 02:39 م
"ممرضة السلام": جارى فقأ عينى لاعتراضى على بيعه المخدرات أمام منزلى ممرضة السلام تروى الحادث
كتب عبد الله محمود

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لم تدر فتاة أنها ستفقد عينها على يد جارها في مدينة السلام بالقاهرة، وذلك بعد مشاجرة دارت في المنطقة بسبب اعتراضها على بيعه للمخدرات، ليتم نقلها للمستشفى وضبط المتهم.
 
بصوت حزين، سردت "زينب رمضان" المجني عليها لـ"اليوم السابع" تفاصيل الواقعة، مؤكدة - على حد زعمها - أن جارها كثير المشاكل، ولا تتوقف مشاكله مع الجيران، وأنها تضررت من سوء سلوكه بالمنطقة، وبيعه للمخدرات.
 
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المجنى عليها تروى تفاصيل الحادث
 
وأضافت المجني عليها أنها طالبته بعدم بيعه المخدرات، فدخل معها في مشاجرة، وحاولت تصويره خلالها بهاتفها المحمول لتوثيق جرائمه، إلا أنه اعتدى عليها بحجر أفقدها عينها.
 
وتابعت المجني عليها :ضاع مستقبلي، وأطالب بالقصاص السريع من المتهم ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.
 
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ممرضة السلام تطالب بسرعة القصاص من المتهم
 
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة السلا م أول إخطارا من إحدى المستشفيات، يفيد باستقبالها ممرضة السلام، مقيمة بدائرة القسم مصابة بكدمات بالوجه والعين واشتباه كسر بالأنف.
 
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التقرير الطبى لحالة ممرضة السلام بعد فقأ عينها
 
بالانتقال وسؤالها قررت بحدوث مشادة كلامية بينها وبين 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بذات المنطقة، بسبب رفضها وقوفهم أمام منزلها بقصد ترويج المخدرات، وبعدها فوجئت بقيام الجناة بالتربص بها والاعتداء عليها محدثين إصابتها.
 
الممرضة الضحية بعد خروجها من العمليات
بإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث الجنائية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر (جارى ضبطه)، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.
 

تحقيقات النيابة

إصابة ممرضه

ضبط عاطلين

قسم السلام

ممرضة السلام



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