مقتل عنصر إجرامي في تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة بالفيوم

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة سبق إتهامه فى 13 قضية أبرزها "مخدرات ، قتل ، سلاح ، سرقة- والمطلوب ضبطه فى واقعة إطلاق نار وإصابة ضابط شرطة بالفيوم، بدائرة قسم شرطة أول الفيوم .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، ما أسفر عن مصرعه ، وعُثر بحوزته على (طبنجة –بندقية خرطوش - عدد من الطلقات النارية – كمية لمخدر الحشيش) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.